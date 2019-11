Spagna, la versione di Robert Moreno alle accuse di Luis Enrique

Manca ancora una versione ufficiale, ma la risposta di Robert Moreno, ex ct della Spagna, alle parole – e alle accuse – di Luis Enrique non sono tardate ad arrivare.

Dopo la dura conferenza stampa del ‘nuovo’ ct della Spagna che ha accusato Robert Moreno di slealtà e troppa ambizione, ecco la risposta. Come riporta Mundo Deportivo che cita Cadena Ser, l’ex ct delle Furie Rosse non ha ancora detto ufficialmente la sua ma qualcosa è trapelato da fonti vicine all’uomo.

Stando a quanto si apprende, prima dell’incontro di cui ha parlato Luis Enrique, ci sarebbe stato un altro faccia a faccia, questa volta del tutto casuale, tra i due in cui Moreno avrebbe espresso il proprio parere positivo al ritorno del ct sulla panchina, assicurando di volersi mettere da parte se necessario. Non solo. Luis Enrique si sarebbe anche congratulato per l’ottimo lavoro svolto. In attesa di una versione ufficiale che dovrebbe arrivare questa sera, la querelle sembra essere destinata ad andare avanti.