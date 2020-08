Spagna, le convocazioni (con mascherina) di Luis Enrique: ci sono anche Ansu Fati e Adama Traoré

Luis Enrique, ct della Spagna, ha diramato le convocazioni per le prossime sfide della Nazionale contro Germania e Ucraina valide per la Nations League. C’era grande attesa per la lista dei 24 giocatori e non sono mancate le sorprese.

I convocati della Spagna e… le mascherine

“Ciao a tutti. Era da diversi mesi che non vedevamo. Eccoci qui, adattandoci alle circostanze per comunicare i nomi dei convocati”, ha detto Luis Enrique prima di accingersi a cominicare i nomi dei giocatori nella lista per le due partite contro Germania e Ucraina. Con tanto di mascherina, ecco il ct nominare uno ad uno tutti i calciatori. Diverse sorprese per le sue scelte. Presenti il giovanissimo Ansu Fati, del Barcellona, ma anche Ferran Torres, appena passato al Manchester City, e Adama Traoré reduce da una stagione incredibile col Wolverhamtpon.

Ecco la lista completa:

Portieri: De Gea, Kepa, Unai Simón

Difensori: Jesús Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, Gayá, Reguilón, Eric García

Centrocampisti: Fabián, Thiago, Busquets, Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo, Óscar Rodríguez

Attaccanti: Rodrigo, Oyarzabal, Adama Traoré, Asensio, Ansu Fati e Ferran Torres

