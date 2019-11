Spagna, Moreno: “L’addio? Chiedete a Luis Enrique. Io adesso penso solamente a me stesso”

Dopo il comunicato ufficiale diffuso nella giornata di ieri, l’ex commissario tecnico della nazionale spagnola Roberto Moreno è tornato a parlare. L’allenatore, che ha dovuto lasciare nuovamente il posto a Luis Enrique, non ha nascosto la sua amarezza e delusione. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Sport.

ADDIO – “Le ragioni dell’addio? Non lo so, chiedete a Luis Enrique. Credo che in questo momento la cosa migliore è che la questione rimanga tra noi. Se l’altra parte vuole parlare, che lo faccia pure. Io invece non ho niente da dire: non credo infatti che faccia bene a nessuno, in primis a me. E in questo momento, se permettete, penso prima di tutto a me stesso”.