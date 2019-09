Spagna, Moreno: “Vittoria dedicata a Luis Enrique, questa Nazionale è sua”

La Spagna è ad un passo dalla qualificazione alla fase finale di Euro 2020: ieri sera è arrivato un secco 4-0 ai danni delle Isole Far Oer (doppiette di Rodrigo e Alcacer) e si trova a punteggio pieno nel proprio girone, proprio come l’Italia nel Gruppo J. La dedica del c.t. Robert Moreno è naturalmente per Luis Enrique, che ha perso la piccola Xana una decina di giorni fa per un grave problema di salute: “Sono soddisfatto per il successo, è stata una settimana in cui le due squadre affrontate avevano cambiato sistema di gioco da poco. Stavano con 11 giocatori in area piccola, era difficile perforarli, invece ci siamo riusciti. In più hanno pareggiato Norvegia e Svezia. Mi addolora parlare di Luis Enrique, questa selezione è sua più di chiunque altro. È una cosa molto piccola, ma vogliamo dedicargli il 4-0”.

Ricordiamo che Moreno è stato il vice storico di Luis Enrique e per questo, in seguito alla impossibilità da parte del tecnico ex Barcellona e Roma di proseguire sulla panchina della Roja per i problemi gravi in famiglia, è stato scelto lui come successore.