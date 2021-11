Spagna, Rubiales: “Rinnovo di Luis Enrique? Vedremo dopo Qatar 2022”

In casa Spagna è tempo di riflessioni: Luis Enrique potrebbe lasciare dopo il Mondiale in Qatar

La Spagna si qualifica direttamente al Mondiale 2022 senza passare attraverso i playoff. Le Furie Rosse sembrano aver ritrovato maggior consapevolezza con Luis Enrique, come dimostrano la semifinale a Euro 2020 e la finale nell'ultima Nations League. Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, ha spiegato a Cadena Ser come procedono le trattative con il Commissario Tecnico a proposito del rinnovo di contratto, in scadenza l'anno prossimo: "Non è importante avere un contratto. L'impegno che abbiamo preso è evidente, non serve altro. Vedremo in futuro, ma ora non mi interessa, voglio godermi la qualificazione. Sono orgoglioso dei giocator, della capacità di ribaltare le situazioni avverse. Stiamo bene, ne parleremo il giorno dopo la fine del Mondiale. Ora non ci riguarda, è un discorso chiuso". Dunque il prossimo impegno internazionale diventerà determinante per la sorte dell'ex tecnico di Roma, Celta Vigo e Barcellona. Con i catalani ha conquistato la Champions League nel 2015.