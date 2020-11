Spagna, Sergio Ramos come Beccalossi: sbaglia due rigori con la Svizzera

Il difensore del Real Madrid e della Spagna Sergio Ramos ha sbagliato due rigori e non succedeva da maggio 2018 che fallisse dagli undici metri. Il capitano della nazionale iberica contro la Svizzera nel match del quinto turno di Nations League si è presentato sul dischetto al 57′ e poi all’80’ ma non realizzando nelle doppie circostanze con Sommer che ha parato. In precedenza, Ramos ha segnato 25 rigori di fila e quasi si è avvicinato al record dell’attaccante della Juventus e della nazionale portoghese Cristiano Ronaldo , che ha realizzato 26 rigori tra febbraio 2010 e aprile 2012. Sergio Ramos ha emulato Evaristo Beccalossi che contro lo Slovan Bratislava ha fallito anche due rigori. L’incontro di stasera è finito 1-1 tra Svizzera e Spagna con gol di Freuler (Sv) e Moreno (Sp).