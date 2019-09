Spagna, Sergio Ramos da record: 167 presenze con la Roja, agganciato Casillas

Sergio Ramos scrive la storia, come spesso gli è capitato durante la sua infinita carriera. Grazie alla presenza di questa sera con la Spagna contro le Isole Far Oer, gara valida per le qualificazioni a Euro 2020, raggiunge quota 167 partite con la maglia della Roja, agganciando al primo posto della classifica all-time nientemeno che Iker Casillas. Un record impressionante, considerando che stiamo parlando di un calciatore di movimento e che davanti a sé ha ancora qualche anno di carriera (è un classe 1986). La Federazione ha voluto rendere omaggio al proprio capitano con un video celebrativo, lui che esordì con la maglia della Nazionale nel lontano 2005 in una amichevole contro la Cina.

Il centrale del Real Madrid, peraltro, con il gol a Gibilterra realizzato in settimana ha raggiunto quota 21 realizzazioni con la Spagna, entrando di fatto nella top ten dei migliori marcatori della Nazionale. Un traguardo tira l’altro. Il c.t. Moreno, se lo convocherà anche fra un mese per la partita contro la Norvegia, potrà permettergli di diventare il giocatore con più presenze in assoluto.