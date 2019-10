Spagna Under 21, prima convocazione per Ansu Fati: prende il posto di Carles Pérez

Un nuovo, incredibile talento del panorama calcistico internazionale vestirà la maglia della Spagna. Parliamo del giovanissimo Ansu Fati, classe 2002, che si è messo in mostra nelle prime partite di questa stagione con la maglia del Barcellona. La Federazione spagnola ha avuto il via libera da parte della Fifa per convocarlo in Under 21, lui che possiede la doppia cittadinanza (è nato a Bissau, in Guinea). Da poco tempo la Federcalcio ha annunciato la sua prima convocazione, operata dall’allenatore Luis De la Fuente, che doveva sostituire un altro calciatore blaugrana, Carles Pérez, infortunato. Martedì ci sarà la partita di qualificazione all’Europeo Under 21 del 2021 in casa del Montenegro e Ansu Fati spera di poter già esordire, anche se la concorrenza è spietata per una selezione davvero ricca di qualità.