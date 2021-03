Stadi aperti a Euro 2021? Bonucci ci spera: “Sarebbe importante per l’Italia”

Riaprire o chiudere ancora? Il dilemma riguarda le prossime mosse da compiere con la continua emergenza Coronavirus. Nemmeno il mondo del calcio fa eccezione. Infatti si sta valutando se eventualmente riaprire gli stadi nel corso delle gare del prossimo Europeo. Uno scenario ancora tutto da verificare.

VALORE AGGIUNTO

Il difensore della Nazionale italiana Leonardo Bonucci ha espresso la sua opinione su questo tema ai microfoni di Rai Sport: “E’ ovvio che segnare è sempre un valore aggiunto anche per i conteggi che vanno fatti. Il nostro obiettivo deve essere uno: è quello di vincere tutte le partite da qui al Mondiale perché poi diventa difficile fare i calcoli. Le vinci tutte e passano tutti i problemi. Ovviamente la priorità resta la salute. Sappiamo gli sforzi che stanno facendo il Presidente e il Governo per far sì che quell’11 giugno del 2021 apra l’Olimpico con il numero che ci consentirebbe di avere tifosi presenti. Per noi sarebbe importante giocarlo in casa e sono sicuro che tutte le parti chiamate in causa faranno il massimo affinché la Nazionale possa giocare a Roma con i tifosi sugli spalti”.