Stoccarda, Sosa: “Nato in Croazia ma ho detto sì alla Germania perchè…”

Una decisione che ha sorpreso il ct croato

Il difensore dello Stoccarda Borna Sosa è un vero talento. Si tratta di un terzino sinistro croato, mancino, classe ‘98, arrivato in Bundesliga già nell’estate del 2018 ma che ha attirato i riflettori su di sé solo nella stagione corrente. Nonostante i sui 186 cm di altezza, Sosa è dotato di un ottimo dinamismo e non è raro vederlo cimentarsi in duelli di uno-contro-uno dove spesso supera l’avversario con pregevoli finte di corpo. Spesso viene paragonato al croato Robert Jarni, ma Sosa non giocherà mai con la Croazia. Il calciatore dello Stoccarda infatti ha ammesso che ha preferito la Germania nonostante abbia già giocato con tutte le selezioni giovanili della nazionale del paese in cui è nato. La DFB e il suo direttore sportivo, Oliver Bierhoff, lo hanno convinto a rappresentare la squadra tedesca invece che quella croata. E Sosa ha spiegato il suo sì: "Ho deciso per la Germania perché ho 24 anni, da tre gioco a un buon livello in Bundesliga e non mi hanno mai chiamato in nazionale. Ho capito che la Croazia non conta su di me e pensano di avere alternative migliori nella mia posizione ", ha commentato Sosa. Ma a quanto pare, il ct croato Zlatko Dalic aveva già messo in lista Sosa ma ormai è troppo tardi.