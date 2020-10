Suarez, gol e dedica speciale a Muslera dopo infortunio e perdita della madre

Un gol in campo e uno fuori. Luis Suarez è stato protagonista del match del suo Uruguay contro il Cile, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Il Pistolero è andato a segno su rigore e ha voluto dedicare la sua marcatura a Fernando Muslera, portiere suo connazionale, nonché numero uno della squadra, che oltre ad essere out per infortunio, a settembre ha perso sua madre.

Suarez: la dedica e la risposta

Dopo aver messo a segno il tiro dagli undici metri che è valso il momentaneo 1-0 sul Cile, Suarez ha festeggiato mostrando una maglia sotto la divisa ufficiale con una scritta: “Tanta forza!!! Nando e famiglia”. Un pensiero speciale per Muslera che si era infortunato gravemente rompendosi tibia e perone ma che, oltre all’aspetto sportivo, è stato vittima di un grave lutto nel mese di settembre perdendo sua madre.

Lo stesso estremo difensore, con un passato anche in Serie A alla Lazio, ha ringraziato via Instagram con una stories: “Grazie mille fratello mio. Lei sarà contenta per la dedica e anche per il grande sforzo fatto per vincere la partita. Complimenti a tutti”.