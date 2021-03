Svezia, lo sfortuna di Ekdal: entra in campo e dopo 5 minuti si fa male…

Da una parte la gioia di Zlatan Ibrahimovic, dall’altra la delusione e la sfortuna di Albin Ekdal. La Svezia ha vissuto una serata agrodolce nella sfida contro la Georgia. Vittoria, assist del bomber del Milan ma anche l’infortunio di uno dei tasselli più importanti della formazione svedese. Il centrocampista della Sampdoria, infatti, si è fatto male. Un guaio, probabilmente muscolare, che preoccupa anche la Sampdoria.

Ekdal: 5 minuti in campo e poi lo stop

In attesa di conoscere l’entità del problema accusato dal giocatore, la Svezia e la Sampdoria non possono che constatare quanto accaduto. Ekdal è stato davvero sfortunato perché, entrato in campo da appena 5 minuti, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco quasi subito. Il centrocampista ha avvertito un dolore alla coscia e dopo aver fatto l’ingresso nel match al 68′, ha detto addio al 73′ cedendo il posto al “bolognese” Svanberg.

Difficile ipotizzare un suo impiego per le prossime sfide della Nazionale. Sicuramente non in quella di domenica contro il Kosovo. Molto dipenderà dagli accertamenti ai quali si sottoporrà in queste ore il calciatore.