Svizzera, il ct Yakin: “L’intensità arma per sorprendere l’Italia”

Il Commissario Tecnico della Svizzera Murat Yakin analizza i motivi del sorpasso sull'Italia nei gironi di qualificazione al Mondiale 2022

L'Italia dovrà conquistare il pass per il Mondiale 2022 ai playoff. Fatale il sorpasso rimediato dalla Svizzera nell'ultimo turno del girone di qualificazione. Gli svizzeri sono riusciti a imporre il pari negli scontri diretti, mettendo la freccia grazie alla vittoria sulla Bulgaria e al contemporaneo pari degli azzurri contro l'Irlanda del Nord. Il Commissario Tecnico elvetico Murat Yakin ha raccontato a Sky i motivi del successo della sua formazione: "Ho cercato di trasmettere orgoglio ai miei giocatori, di dare loro sensazioni giuste. Quello che abbiamo imparato analizzato l'intensità dell'Italia agli Europei, soprattutto quando non erano in possesso palla. Era importante cercare di portare a casa un punto e non avevamo pressione, questo ha sorpreso l'Italia, anche a Roma, abbiamo messo in campo una intensità che non si aspettavano".