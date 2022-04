Svizzera-Italia femminile vale il Mondiale. Probabili formazioni e dove vederla in tv

Un successo nella gara in programma oggi a Thun (ore 17.45, diretta su Rai 2) permetterebbe alle Azzurre di scavalcare le elvetiche in testa alla classifica del girone

Ripartire dall’ottimo cammino nell’Algarve Cup e dalla grande prestazione con la Lituania per trovare forza e convinzione in vista della gara che probabilmente deciderà le sorti del girone di qualificazione al Mondiale. È questo l’obiettivo dell’Italia, che oggi (ore 17.45, diretta su Rai 2) alla Stockhorn Arena di Thun affronterà le padrone di casa della Svizzera nel match che vale la vetta del Gruppo G. In caso di vittoria, la Nazionale di Milena Bertolini scavalcherebbe in classifica le elvetiche, ipotecando il pass diretto per la manifestazione che si disputerà nel 2023 in Australia e Nuova Zelanda senza dover passare dai play off. Grazie al netto successo ottenuto venerdì a Parma e al contestuale pareggio della Svizzera contro la Romania, le Azzurre hanno ora un solo punto di svantaggio sulla Nazionale allenata da Niels Nielsen e, nonostante il ko nel match d’andata, potranno quindi iniziare la gara senza pensare alla differenza reti ma concentrandosi sull’unico obiettivo che conta.