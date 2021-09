Svizzera-Italia in tv programma più visto della prima serata

Riscuote sempre dati importanti la partita dell'Italia in tv

A Basilea non è arrivata la vittoria, ma la Nazionale di Roberto Mancini ha vinto ancora una volta il prime time. Sono stati 8.654.000 i telespettatori che ieri sera hanno seguito la sfida valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022 tra Svizzera e Italia. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, ha fatto registrare il 42,04% di share, risultando di gran lunga il programma più visto della prima serata. Giovedì scorso l’incontro con la Bulgaria era stato seguito da 7.366.000 telespettatori, con il 36.00% di share.