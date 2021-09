Svizzera-Italia: la pubblicità virtuale ha fatto il suo esordio

Attraverso una grafica virtuale sovraimposta sui LED posizionati a bordocampo, la FIGC, in collaborazione con la UEFA e con il supporto della RAI, ha garantito la visibilità sul territorio italiano ai propri partner commerciali

Svizzera-Italia sarà ricordata anche per l’esordio della pubblicità virtuale in un match di European Qualifiers: gli Azzurri sono stati protagonisti di una novità assoluta per le competizioni riservate alle Squadre Nazionali. La FIGC, infatti, in collaborazione con la UEFA e con il supporto della RAI, ha utilizzato nel corso della gara la tecnologia Supponor, garantendo così la visibilità sul territorio italiano ai propri partner commerciali, e a quelli della UEFA, attraverso una grafica virtuale sovraimposta, in tempo reale, sui LED posizionati a bordocampo, all’interno del segnale televisivo.