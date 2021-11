Svizzera, Sommer: “Possiamo battere l’Italia. Gli allenamenti con gli occhiali…”

Il portiere della Svizzera carico per il match del 12 novembre contro gli Azzurri

MISSIONE POSSIBILE - "Battere l'Italia non è una missione impossibile. Tutto è possibile e lo abbiamo già dimostrato contro la Francia", ha detto Sommer. "Ovviamente sappiamo le qualità dell’Italia, ma vogliamo vincere. Sarà una grande sfida per noi. E proveremo in ogni modo a prenderci i tre punti. Non credo sentiranno la pressione per il playoff perso nel 2017, perché sono trascorsi un po’ di anni, gli azzurri hanno ricostruito una bella squadra, con tanta qualità: scenderanno in campo con tanta fiducia".