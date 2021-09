Svizzera, Sommer: “Settimana difficile, ma vogliamo vendicare il 3-0 di Roma”

Yann Sommer spiega il suo punto di vista sulla difficile situazione della Nazionale Svizzera

La Svizzera ritrova l'Italia a distanza di due mesi dalla sconfitta nella fase a gironi di Euro 2020. La formazione elvetica, sorpresa della manifestazione continentale, va a caccia di punti contro gli azzurri per alimentare le speranze di partecipazione al prossimo Mondiale. Il portiere Yann Sommer spiega il suo punto di vista in conferenza stampa: "Il 3-0 incassato all'Europeo non ci è piaciuto. Abbiamo lasciato troppi spazi ai nostri avversari e non ci è piaciuto il modo in cui abbiamo giocato. Quella di domani però sarà una nuova partita, con una nuova formazione e un nuovo commissario tecnico. Vogliamo fare molto meglio. Non è stata una settimana facile con tutte queste assenze. Sarà importante domani fidarsi l'uno dell'altro. Non possiamo cambiare la situazione, è così. Xhaka lo abbiamo potuto salutare solo tramite cellulare. E' un assenza importante per noi ma ora dobbiamo sostituirlo e ognuno dovrà fare la sua parte".