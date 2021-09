Svizzera, Xhaka salta l’Italia: è positivo al Covid-19

Granit Xhaka è risultato positivo al Coronavirus dopo aver rifiutato il vaccino. Ora salterà il match con l'Italia

Brutte notizie per la Svizzera: Granit Xhaka non sarà a disposizione per la sfida contro l'Italia in programma per domenica sera a causa della positività al Covid-19. Inoltre il responsabile della comunicazione della Federcalcio elvetica Adrian Arnold ha fatto sapere che il centrocampista ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione contro il Coronavirus. Queste le sue parole alla Rsi, la televisione svizzera: "È un giocatore non vaccinato. Abbiamo lasciato che ogni componente del team decidesse per se in merito alla faccenda, dato che è una decisione personale di ogni giocatore, proprio come qualsiasi altra persona in Svizzera. Noi abbiamo raccomandato a tutti di vaccinarsi, lui ha deciso da solo". La scelta di Xhaka è destinata a far discutere e crea un precedente importante. Nessuna quarantena per la squadra, però: "Non è necessario che il resto del team sia messo in quarantena perché tutti sono vaccinati e hanno il green pass, Xhaka era l’unico non vaccinato di questa spedizione".