Svizzera, Yakin perde mezza nazionale ma confida nel fortino del St. Jakob-Park

L'Italia deve vincere per evitare di fare calcoli per andare in Qatar

L'Italia è obbligata a vincere domani contro la Svizzera che non potrà contare sul capitano Granit Xhaka, fuori perché risultato positivo al coronavirus. Per il ct Murat Yakin la Svizzera non ne risentirà visto che in sostituzione del centrocampista ha chiamato Sandro Lauper. Il 24enne dello Young Boys si è già aggregato al gruppo rossocrociato. Ma alla Svizzera mancherà Freuler che sconta la squalifica per il “rosso” contro la Spagna. Shaqiri è decisamente fuori condizione, al punto di essere rispedito a Lione; Embolo, Mbabu, Gavranovic e Benito sono infortunati. Complicato anche fare la formazione ma Yakin ha piena fiducia nei calciatori che manderà in campo nel suo probabile 4-2-3-1. Si giocherà a Basilea al al St.Jakob-Park, “fortino” della nazionale dove è previsto il sold-out con 35mila spettatori Da ventotto anni l'Italia non perde con i rossocrociati e in 59 confronti in totale, appena 8 sconfitte.