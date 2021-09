Szczesny non ha dubbi: “Giudizi sempre estremi, la verità sta nel mezzo”

Wojciech Szczesny è stato protagonista di un avvio di campionato non esaltante. Tuttavia il portiere polacco dimostra di essere concentratissimo

A WojciechSzczesny è bastato un pomeriggio particolarmente negativo per finire in discussione. Il portiere polacco, numero uno della Juventus, è incappato in una giornata no contro l'Udinese ed è stato tacciato di poca affidabilità. Tuttavia l'estremo difensore non sembra affatto preoccupato dai giudizi negativi dell'ultimo periodo da parte di tifosi e stampa, come dimostrano le sue parole dal ritiro con la propria Nazionale: "Uno dei miei punti di forza è sempre stato quello di estraniarmi dai giudizi, positivi o negativi che siano. Spesso i due estremi sono esagerati e la verità sta da qualche parte nel mezzo. Bisogna sempre guardare avanti e pensare alle partite successive, mi concentro su questo. Contro San Marino sarà importante vincere e ottenere i tre punti mantenendo la concentrazione. Evitare errori individuali come autogol e cartellini rossi inutili, che poi incidono sul risultato". La Polonia sfiderà San Marino nelle qualificazioni al prossimo Mondiale.