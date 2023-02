Tedesco: “Chiesto al mio agente la panchina del Belgio mentre ero dal dentista”

Una panchina voluta e conquistata. Lo ha rivelato in conferenza stampa il nuovo commissario tecnico del Belgio Domenico Tedesco, che ha preso il posto di Roberto Martinez. "Stavo aspettando durante l'appuntamento da un dentista e ho visto la notizia che Roberto Martinez stava lasciando il posto. Ne ho fatto uno screenshot e l'ho inviato al mio agente, chiedendogli cosa potessi fare per ottenere questo lavoro. La risposta è stata che sarebbe stato difficile, perché avevo allenato solo club e non avevo mai lavorato in Belgio. E ora sono qui, un grande onore. Sono molto motivato e non vedo l'ora di mettermi al lavoro. Primo obiettivo le qualificazioni per l'Europeo e so che non sarà facile per noi. Dobbiamo affrontare avversari molto forti, ma abbiamo una grande squadra e credo che possiamo farcela”. Il contratto di Tedesco con la nazionale belga durerà fino al 2024 con possibilità di proroga per altri due anni in caso di prestazione positiva della nazionale agli Europei 2024 in Germania.