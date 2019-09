Ter Stegen scalza Neuer in Nazionale? La minaccia del Bayern Monaco: “Non daremo più giocatori alla Germania…”

Continua la telenovela legata al ruolo di titolare della Germania. Ter Stegen contro Neuer in un botta e risposta che, adesso, coinvolge anche la federazione tedesca e il Bayern Monaco. Dopo le parole del presidente Uli Hoeness che si schierava decisamente a favore del numero uno della porta dei bavaresi, ecco un’altra puntata e un’altra frecciata forte del patron.

Come riporta Sport Bild, infatti, il numero uno del Bayern Monaco ha rincarato la dose minacciando la federcalcio tedesca: “Non accetteremo che ci sia un cambiamento tra i titolari. Se ciò accadrà, smetteremo di dare giocatori alla squadra nazionale“. Una vera e propria bomba, quella sganciata da Hoeness che non ha lasciato indefferente nessuno tanto che Oliver Bierhoof, manager della Germania, ha voluto rispondere: “Un club è vincolato dagli statuti della FIFA a lasciar andare i giocatori in Nazionale”.

Insomma, è guerra aperta anche tra Bayern Monaco e Germania. La vicenda tra Manuel Neuer e Marc-André ter Stegen è destinata a far parlare ancora…