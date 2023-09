Tifosi Croazia mostrano bandiera fascista, la Uefa interviene

Brutto gesto quello capitato durante una partita di qualificazione agli Europei. Precisamente nella sfida tra Croazia e Lettonia, dove i tifosi di casa hanno mostrato una bandiera fascista risalente agli anni della Seconda Guerra Mondiale. Tempestivamente ci ha pensato la Uefa ad intervenire, aprendo un indagine disciplinare contro la Nazionale ed i suoi supporter. Le sanzioni non sono ancora ben chiare, ma pare possano portare alla chiusura dello stadio per la prossima sfida contro la Turchia. Il match si giocherà alla Opus Arena e, quindi, dovrebbe essere a porte chiuse. Ricordiamo inoltre che la Croazia è già stata sotto processo per il "comportamento discriminatorio" dei tifosi durante la finale di Nations League. Per questo motivo contro l'Armenia i croati hanno dovuto fare a meno dei loro tifosi.