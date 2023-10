Todibo risponde alle polemiche: “Risata? Non volevo prendere in giro nessuno”

Fa discutere il gesto di Jean-Clair Todibo pochi secondi prima del fischio d'inizio in Olanda-Francia. Prima della gara, infatti, le due Nazionali si sono raccolte al centro del terreno di gioco e rispettato il minuto di silenzio rivolto alle vittime del conflitto israelo-palestinese. A scatenare le polemiche è stato proprio il difensore del Nizza, inquadrato dalle telecamere mentre sorrideva come se nulla fosse. La risposta e la spiegazione del gesto è arrivata dallo stesso calciatore, il quale non intendeva offendere nessuno.

LARISATA: "Ho fatto una risata nervosa durante il minuto di silenzio. Ma ci tengo a precisare che in nessun caso ho preso, o avevo intenzione, di prendere in giro qualcuno. Il contesto era particolare, eravamo in mezzo alla tifoseria avversaria che aveva fatto certe battute e mi è venuta fuori così. In ogni caso voglio chiedere scusa a tutte le persone che si sono sentite offese, è il minimo che io possa fare" ha detto il calciatore in conferenza stampa, alla vigilia dell'amichevole Francia-Scozia. Continuando e concludendo, poi: "Sono turbato per ciò che è stato detto nei miei confronti. Perché mette in dubbio l'educazione che mi ha dato mia madre, perché riflette un'immagine che non è la mia. Penso di essere una persona con un'ottima istruzione e che rispetta chi ha di fronte".