Turchia-Andorra, la tattica del fuorigioco più assurda di sempre…

Turchia-Andorra resterà alla storia non per la rete di Tufan che quasi allo scadere ha deciso il match, ma per una pazza tattica del fuorigioco adottata dalla squadra ospite.

Nel weekend internazionale e le sfide di qualificazione ad Euro 2020, fa sicuramente notizia la sfida tra i turchi e Andorra. La squadra di casa ha vinto per 1-0 ma è quanto tentato dai rivali che resterà alla storia.

FALLITO – Ad inizio secondo tempo, infatti, Andorra ha tentato di mettere in fuorigioco i rivali durante la battuta di un calcio di punizione. L’idea del commissario tecnico Koldo era quella di tenere tutti i giocatori molti alti e mettere in fuorigioco gli avversari. Schema decisamente fallito: Emre ha calciato dalla sinistra, quasi tutti i giocatori di movimento di Andorra presenti al limite dell’area hanno provato a salire in fretta lasciando, di fatto, più di quattro giocatori turchi a ricevere senza essere scattati in offside. Per loro fortuna il pallonetto di Caglar è stato intercettato, quasi sulla linea di porta, dal capitano Lima, abile a recuperare la posizione e impedire il gol. Le immagini della tattica fallita hanno scatenato i social e l’ironia del web.