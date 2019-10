Turchia, è ancora polemica: esultanza militare al gol di Tosun contro l’Albania

La Turchia vince al 90′ con la rocambolesca rete di Tosun contro l’Albania nella serata di qualificazione ad Euro 2020. Particolare l’esultanza dei giocatori turchi che decidono di fare il saluto militare.

Dopo le vicende social, con i vari messaggi pubblicati dal difensore Demiral e anche dall’esterno offensivo Under, ecco che l’intera Nazionale si schiera in favore dell’operazione militare voluta dal presidente Erdogan in Siria.

EPISODIO – Al Fenerbache Ulker Stadium di Istanbul è festa dopo la vittoria della Turchia contro l’Albania. Primo posto e vetta della classifica del Girone H insieme alla Francia. Ma a far discutere, come detto, non è ciò che accade a livello sportivo ma l’esultanza dei giocatori, che mimano il saluto militare. Tutti i giocatori si sono messi uno accanto all’altro a mimare lo stesso gesto dopo la rete al 90′ di Tosun. Una scena che divide l’opinione pubblica e che ha già fatto il giro del web.