Turchia, effetto Montella e ancora si festeggia la qualificazione

L'effetto VincenzoMontella si fa già sentire in Turchia, protagonista di due vittorie su due partite dall'approdo dell'allenatore italiano. Ma la cosa più importante riguarda la qualificazione matematica per Calhanoglu e compagni, conquistata domenica con il trionfo sulla Lettonia. E il C.t. festeggia quello che è il suo primo traguardo raggiunto con la Nazionale: "Sono l'allenatore più felice del mondo in questo momento".