Turchia, Montella: “Essere qui grande emozione, vogliamo far gioire i tifosi”

Vincenzo Montella è ufficialmente il nuovo Commissario tecnico della Turchia . L'allenatore italiano è succeduto a Stefan Kuntz e guiderà la panchina della squadra capitanata da Hakan Çalhanoglu. Queste le sue prime parole in conferenza stampa, dove si è presentato e a messo a nudo quello che è il progetto per la nuova Nazionale.

LA PRESENTAZIONE: "Sono molto felice di lavorare in questo Paese e spero di fare cose buone. Si sente la grande emozione per il calcio che c'è qui, che c'è anche in questa Federazione. Il nostro obiettivo è portare gioia e felicità a tutti i tifosi. Quando ho ricevuto la chiamata non ho esitato un attimo ad accettare, abbiamo una squadra buona e giovane, credo di farcela" ha dichiarato Vincenzo Montella. Poi, continuando, l'allenatore ha mandato un messaggio a tutti i suoi nuovi tifosi: "Voglio portare felicità a tutta la Turchia con la Nazionale, vogliamo trasmettere questi sentimenti di orgoglio, rendere felice la nostra gente attraverso il calcio. Mi rendo conto che è una responsabilità importante, ma sono qui per questo" ha concluso come riporta il portale Fanatik.