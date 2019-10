Turchia, parla il c.t.: “Sosteniamo i soldati, i nostri ragazzi potrebbero essere al loro posto”

Domani, lunedì 14 ottobre, tornerà in campo la Turchia contro la Francia per una nuova gara di qualificazioni a Euro 2020. In conferenza stampa ha parlato il c.t. dei turchi, Senol Gunes, soffermandosi e sul match e sull’esultanza da militare dei suoi giocatori agli ultimi gol, che hanno scatenato reazioni e polemiche a non finire: “I discorsi politici discostano da quelli riguardanti il campo – ha detto il tecnico, considerando l’attuale situazione politica complicata del Paese -, non voglio parlare di politica, i nostri ragazzi potrebbero essere quei soldati. Non vorrei ci fosse alcun morto, noi sosteniamo i nostri soldati, ma sono contro ogni tipo di violenza”.

Gunes si augura che i tifosi della Turchia si comportino in maniera del tutto pacifica allo Stade de France: “Mi aspetto un ambiente tranquillo, a volte ci sono provocazioni sugli spalti, ma io mi rivolgo a chi viene per tifare la nostra Nazionale: venire allo stadio è per il piacere di vedere calcio. Il calcio è fratellanza, bisogna applaudire anche gli avversari”.