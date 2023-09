E' la Turchia l'ombelico del mondo del tecnico Vincenzo Montella. Si susseguono voci che l'ex tecnico di Catania, Fiorentina e Milan potrebbe diventare il nuovo ct della nazionale turca. Montella, come riportato da Tuttomercatoweb, è in contatto con i vertici federali per giungere a un accordo. Montella ha già allenato in Turchia, all'Adana Demirspor.