Turchia, Yilmaz spiega: “Non è solo calcio. Scendiamo in campo per il nostro Paese…”

Momento delicato per il calcio turco e il suo Paese. Dopo i fatti recenti che hanno caratterizzato politica e sport, anche l’1-1 con la Francia, nel match valido per le qualificazioni ad Euro 2020, si sono vissuti momenti caldi e particolari. Ennesimo saluto con gesto militare e ulteriori dichiarazioni a fine gara che faranno discutere.

A parlare ai media turchi, precisamente a sabahspor.com è stato il bomber Burak Yilmaz: “Il nostro Paese era in uno stato di difficoltà, dovremmo essere un po’ più felici di avere un pallone da calcio e scendere in campo. Ma non è solo calcio, siamo andati in campo pensando alla situazione travagliata del nostro Paese. Giocatori, la nostra federazione, il nostro Presidente, il Ministro dello Sport, tutti ci stanno supportando e noi andiamo in campo per il nostro Paese”. Con la qualificazione ancora da definire, l’attaccante ha aggiunto: “Credo che sarà un campionato europeo molto bello”, ha concluso Yilmaz ribadendo di essere orgoglioso di essere turco.