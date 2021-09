Ucraina, ct Petrakov motiva i suoi: “Francesi mangiano rane noi no”

Lo strano modo del ct ucraino di motivare la sua nazionale

La rana, da cibo povero delle risaie, è diventato un piatto da veri gourmet in Francia. Di questo evidentemente ne era a conoscenza il ct dell'Ucraina Oleksandr Petrakov. Il successore di Andriy Shevchenko alla vigilia del match contro la nazionale transalpina, valido per le qualificazioni mondiali, ha raccontato come ha motivato la squadra subito dopo il match di mercoledì scorso conto il Kazakistan finito 2-2.“Tutto deve succedere ma dipende da noi. Non bisogna arrabbiarsi per il pareggio con il Kazakistan ma andare oltre le nostre possibilità per battere la Francia. Noi non dobbiamo aver paura di nessuno, sono esseri umani come noi i francesi. Loro mangiano le rane, noi no, tutta qui la differenza ", ha detto Petrakov sul canale YouTube della Federcalcio ucraina.