Ucraina, il messaggio di Shevchenko prima della Bosnia

La nazionale ucraina è stata diretta fino a poco tempo fa dall'attuale tecnico del Genoa

L'allenatore del Genoa Andriy Shevchenko, ha postato un messaggio sul proprio account social indirizzato alla nazionale ucraina che ha guidato fino agli Europei e che stasera dovrà battere la Bosnia-Erzegovina per tentare di accedere ai playoff per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. "Avanti fino alla vittoria! Facciamo il tifo per la nostra squadra e vi auguriamo buona fortuna oggi!" - ha scritto Shevchenko. L'Ucraina è terza nel gruppo D con 9 punti. La Bosnia con 7 punti ma al secondo posto c'è la Finlandia con 11 punti. Oggi i finlandesi giocheranno in casa contro la nazionale francese già qualificata.