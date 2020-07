Ucraina in lutto: morto medico della nazionale Anton Khudaev per coronavirus

Una triste notizia colpisce il mondo del pallone, specie quello ucraino. Il medico della squadra Nazionale e del Metalist Charkiv Anton Khudaev è morto all’età di 48 anni a causa del coronavirus. L’annuncio è arrivato dai canali ufficiali dell’Ucraina che ha voluto far sentire la propria vicinanza allo storico dottore.

Ucraina in lutto: morto Anton Khudaev per coronavirus

Come si legge anche in un posto pubblicato su Facebook dal profilo ufficiale dell’Ucraina, il medico è morto per via del Covid-19 che ha provocato il collasso dei polmoni. L’uomo aveva solamente 48 anni. “Il presidente della Federcalcio ucraina Andriy Pavelko e lo staff tecnico della squadra nazionale ucraina, guidata da Andriy Shevchenko, esprimono profonde condoglianze alla famiglia e agli amici di Anton Khudaev in relazione alla perdita irreparabile. I migliori dottori di tutta l’Ucraina hanno combattuto per salvare la vita di Anton fino all’ultimo. Era collegato a un ventilatore, ma il suo cuore non ce l’ha fatta. Ricorderemo per sempre Anton”. Queste le parole pubblicate sul noto social network.

Khudaev ha lavorato come medico presso il Metalist Charkiv per oltre 20 anni e nel 2016 è entrato nello staff medico della squadra nazionale ucraina.