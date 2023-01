Uefa, noti importi erogati a club italiani che dato a Nazionali le tesserate

I club hanno ricevuto dalla UEFA la prima tranche dei pagamenti relativi a Women’s Euro 2022. Si tratta di un indennizzo – per la prima volta riconosciuto anche a livello di calcio femminile – destinato a tutte le squadre che hanno fornito le proprie tesserate alle Nazionali che hanno preso parte alla fase finale del torneo. Le società italiane hanno ottenuto in totale 395 mila euro: il “rimborso” maggiore lo ha ricevuto la Juventus, a cui sono stati destinati 188mila euro, seguita da Roma e Milan con 50mila e da Inter e Fiorentina con 27mila.

Rispetto agli anni precedenti la UEFA ha aumentato tale montepremi attraverso una strategia di sviluppo avviata negli anni scorsi per sostenere economicamente il calcio femminile e farlo crescere in ottica futura. Questa prima parte di pagamenti sono stati distribuiti a 221 società di 17 federazioni calcistiche. La cifra erogata viene calcolata in base al numero di giorni in cui la giocatrice è stata impegnata per la fase finale del torneo.