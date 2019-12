Ufficiale – Francia, Deschamps rinnova: sarà c.t. anche ai Mondiali del 2022

Ci sarà ancora Didier Deschamps sulla panchina della Francia in occasione dei Mondiali di Qatar 2022. Reduce dal successo della scorsa edizione in Russia, il c.t. non poteva che essere riconfermato alla guida dei Bleus per quelli in programma fra tre anni esatti in virtù degli ottimi risultati raggiunti, compresa la qualificazione agli Europei 2020. Si tratta per l’ex Juventus, fra le altre, del terzo rinnovo, dopo quelli ottenuti nel 2015 e nel 2017 (occupa quel ruolo addirittura dal 2012). Peraltro, è bene sottolineare che Deschamps sulla panchina della nazionale francese ha raggiunto un totale di vittorie pari a 65, davanti anche ai predecessori Hidalgo e Domenech. Ha già superato quota 100 panchine da c.t..