Ufficiale – Germania: Flick sarà nuovo CT dopo gli Europei

Arrivato l'annuncio da parte della Nazionale tedesca

Tutto come previsto. Dopo aver chiuso la sua esperienza al Bayern Monaco, Hansi Flick si appresta a diventare il nuovo CT della Germania . Subentrerà a Joachim Löw, di cui è stato anche assistente tra il 2006 e il 2014, fino alla vittoria del Mondiale in Brasile.

Il tecnico ha conquistato la Germania e l'Europa alla guida del Bayern Monaco, trovandosi quasi per caso come primo allenatore dopo l'esonero di Niko Kovac. Dopo la seconda Bundesliga vinta di fila, la decisione di andare via per accettare la proposta della Federazione tedesca. In questi minuti è arrivato l'annuncio ufficiale con Flick che ha firmato un contratto con scadenza nel 2024, che durerà quindi fino agli Europei che si giocheranno nel 2024 proprio in Germania. Al termine di Euro 2020, quindi, si concluderà ufficialmente dopo 15 anni l'era Löw.