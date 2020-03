Ufficiale: Germania-Italia si giocherà a porte chiuse

E’ arrivata l’ufficialità: la gara amichevole tra Germania e Italia, in programma il prossimo 31 marzo, si giocherà a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. E’ l’ennesimo provvedimento reso necessario dall’epidemia sanitaria che sta colpendo tutta Europa e che, dopo aver portato alla sospensione dei campionati italiani, ha spinto la Francia a far giocare a porte chiuse le gare di Ligue 1 e Ligue 2 fino al prossimo 15 aprile. In Spagna, invece, l’Assocalciatori ha chiesto ufficialmente l’interruzione dei tornei attraverso un comunicato.