Ufficiale – Olanda, Van Gaal è (di nuovo) CT: “Un onore. Calcio olandese sempre nel cuore”

Il tecnico torna alla guida degli Oranje per la terza volta

Louis van Gaal torna per la terza volta sulla panchina della nazionale olandese. A 69 anni è di nuovo CT della formazione Oranje. Il mister ha deciso di tornare sui propri passi accettando di allenare l' Olanda dopo il fallimento della spedizione ad Euro 2020 e l'addio di Frank de Boer. Per l'ex anche di Manchester United si parla di un accordo fino ai Mondiali del 2022.

PRIME PAROLE - "Il calcio olandese è sempre stato vicino al mio cuore e l'allenatore della nazionale è a mio avviso una posizione chiave per l'ulteriore avanzamento del nostro calcio", ha esordito Van Gaal. "Inoltre, considero un onore allenare la nazionale olandese. C'è poco tempo per le prossime partite di qualificazione al Mondiale che sono subito cruciali. Quindi l'attenzione è subito al 100% sui giocatori e sull'approccio che si dovrà avere. Dopotutto, sono stato nominato per quello. È bello tornare. Ho già parlato con un certo numero di giocatori e lo staff tecnico è stato scelto insieme alla federazione. Non vedo l'ora di lavorare".