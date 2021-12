Ufficiale – Uruguay, Diego Alonso è il nuovo commissario tecnico

Annunciato il nuovo CT dopo l'addio di Tabarez

Inizia una nuova era per l'Uruguay. La Nazionale ha un nuovo commissario tecnico annunciato proprio in queste ore: si tratta di Diego Alonso, ex attaccante tra le altre di Valencia e Atletico Madrid. Il nuovo mister sostituisce Oscar Tabarez che ha guidato la selezione uruguaiana per ben quindici anni dal 2006 al 2011 e ha conquistato la Coppa America 2011 e il quarto posto ai mondiali 2010.