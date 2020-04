Un milione ai dilettanti, il regalo di Ronaldo e compagni

In un momento così complicato dal punto di vista sanitario ed economico è fondamentale che chi può faccia la sua parte. Durante la pandemia sono state parecchie le donazioni di calciatori e squadre alle strutture ospedaliere. Un modo per far sentire la propria vicinanza in un periodo molto complicato.

SOLIDARIETA’ – Anche i calciatori si sono visti tagliare l’ingaggio e se questo può non rappresentare un problema per un giocatore professionista, diverso è il discorso per i dilettanti. Per questo motivo la nazionale di calcio portoghese ha deciso di devolvere il premio di qualificazione ad Euro2020 alla federazione dei dilettanti portoghese. Soldi che potranno essere usati per la sopravvivenza di molti club. A riportarlo è il quotidiano portoghese A Bola.