Under 21, Italia senza limiti: Lussemburgo demolito 5-0

L’Italia Under 21 fa sul serio. Gli Azzurrini non steccano il primo impegno ufficiale e demoliscono il Lussemburgo con un netto 5-0 sotto gli occhi degli spettatori di Castel di Sangro. Un successo mai in discussione. Dopo 9′ minuti gli uomini di Nicolato sono già in vantaggio con Locatelli su calcio di rigore. Al 37′ un altro penalty lancia l’Italia, stavolta in gol con Kean. Nella ripresa, il vantaggio aumenta: al 62′ Sottil sigla il terzo gol, imitato da Tumminello sei minuti dopo. Nel finale Scamacca sfrutta la giocata di Frattesi. Nicolato può sorridere. I suoi ragazzi partono nel migliore dei modi, con una manita che fa ben sperare sul proseguo del cammino.