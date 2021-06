Under 21, la Germania batte il Portogallo ed è Campione d’Europa

Germania alza il trofeo per la terza volta

Si sono conclusi con la vittoria della Germania gli Europei Under 21 di Lubiana. I tedeschi hanno battuto 1-0 il Portogallo con una rete di Nimecha al 49'. Bella finale a Lubiana con la squadra tedesca di Stefan Kuntz che ha giocato meglio del Portogallo di Rui Jorge. Lusitani che dopo aver eliminato ai supplementari l'Italia Under 21 di Nicolato, si sono piegati contro i tedeschi solidi e compatti in fase difensiva. Il Portogallo non ha concretizzato e non è stato rapido nello sviluppo delle azioni. Nell'albo d'oro degli Europei di categoria la Germania ha vinto la terza volta mentre il Portogallo è ancora a zero.