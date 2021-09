Under 21, l’Italia piega il Montenegro: decide Colombo

L'Italia Under 21, guidata dal CT Nicolato, si impone anche sul Montenegro, bissando il successo col Lussemburgo

L'Italia Under 21 non sbaglia nemmeno contro il Montenegro. Dopo la netta vittoria per 3-0 sul modesto Lussemburgo, gli azzurri concedono il bis nelle qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. A decidere la sfida ci pensa Colombo, autore della rete del successo nella ripresa. Le buone notizie non finiscono qui. Infatti, guardando al proprio raggruppamento, il girone F, l'Italia può sorridere. Attualmente gli azzurri occupano il secondo posto con 6 punti, frutto di due vittorie in altrettante gare. Comanda la Svezia con 7 punti, anche se la formazione scandinava ha disputato una gara in più. Oggi la frenata contro la Bosnia.