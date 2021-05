Under21, l’Italia è fuori: azzurrini battuti 5-3 dal Portogallo

Interminabile sfida finita ai tempi supplementari

Redazione ITASportPress

Si è conclusa ai quarti di finale l'avventura dell'Under 21 battuta dal Portogallo a Lubiana con il punteggio di 5-3. Per gli azzurrini un ko che lascia tanta amarezza per l'impossibilità di sfidare la Spagna giovedì prossimo in semifinale dopo una grande prova di orgoglio. Il Portogallo ha vinto ai supplementari quando gli azzurri sono rimasti in 10 per l'espulsione di Lovato. Al 6' lusitani avanti: dopo una parata di Carnesecchi su Vitinha, dal susseguente corner Dany Mota si inventa una strepitosa rovesciata che batte il nostro portiere. Davvero un gran gol. Il Portogallo raddoppia al 31': azione nata da un calcio d’angolo con la sponda di Bragança che trova Dany Mota, che brucia Bellanova col controllo di destro e segna con un potente sinistro. Italia al tappeto che però trova il gol della speranza proprio allo scadere del primo tempo: corner da destra, bella sponda di Frattesi che trova Pobega, lesto a mettere in rete da due passi.

RIPRESA - Nella ripresa grande furore agonistico e Portogallo che allunga al 58': sponda aerea di Queiros che pesca Goncalo Ramos, che si infila in area e beffa Carnesecchi col tocco di destro. Ancora male la nostra difesa. Passano due minuti e l'Italia riduce lo svantaggio: azione di Raspadori che trova Frattesi a destra, perfetto il cross basso per Scamacca che da due passi non può sbagliare. Nel finale la rimonta è completata grazie alla perla di Cutrone che viene servito da Sottil, devastante sulla sinistra, poi il tocco davanti al portiere è decisivo per il 3-3 che porta le squadre ai supplementari. I ragazzi di Nicolato hanno tirato fuori l'orgoglio nel finale mettendo in difficoltà sugli esterni gli avversari.

SUPPLEMENTARI - Italia che parte male: al 91' Lovato riceve il secondo cartellino giallo per un braccio sul volto dell'avversario e lascia gli azzurrini in inferiorità. Otto minuti dopo l'Italia ha avuto una buona chance per portarsi in vantaggio: Cutrone, lanciato in profondità, sterza, finta di calciare col sinistro, torna sul destro e costringe al miracolo Diogo Costa. Nel secondo tempo supplementare al minuto 108' il quarto gol del Portogallo messo a segno da Jota dopo un pregevole scambio. Un errore difensivo che l'Italia ha pagato a caro prezzo. Al 110' Scamacca ha avuto una buona opportunità per il 4-4. L'Italia va sotto al 109': gol di Jota, 4-3 Portogallo. Ottima triangolazione dentro l'area con Barò, piatto chirurgico e nessuna possibilità di opporsi per Carnesecchi. Poi segna Conceiçao, il Portogallo chiude la partita 5-3.

TABELLINO

PORTOGALLO-ITALIA 5-3

Marcatori: 6' e 31' Dany Mota (P), 45' Pobega (I), 59' Ramos (P), 60' Scamacca (I), 89' Cutrone (I), 109' Jota (P), 119' Conceiçao (P)

PORTOGALLO (4-3-1-2): Diogo Costa; Dalot, Queiròs, Leite, Tavares; Vitinha, Bragança (86' Barò), Fernandes (74' Jota); Fabio Vieira (86' Conceiçao); Ramos (69' Florentino), Mota (94' Leao). All. Jorge

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Bellanova (75' Zappa), Frattesi, Rovella (81' Cutrone)Pobega (74' Maggiore), Sala (81' Sottil); Raspadori, Scamacca (90' Ricci). All. Nicolato

Ammoniti: Pobega, Sala, Lovato, Cutrone

Espulso: Lovato