Ungheria, i consigli del ct Rossi: “I giovani azzurri sono altalenanti”

Dopo aver travolto l'Inghilterra con un pesante 4-0 a domicilio nel quarto match di Nations League, l'Ungheria sta ricevendo tantissimi elogi. Il ct Marco Rossi ha detto la sua sulla nazionale di Mancini ieri ko a Monchengladbach contro la Germania."Un consiglio all'Italia? Non mi permetto. Sono fuori da questo sistema da dieci anni, resto un grande tifoso degli azzurri. Mancini sta facendo un grande lavoro nel rifondare la Nazionale, lanciando i giovani e rischiandoli in gare importanti".

Poi Marco Rossi, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato di tempo: "Serve tempo, però, bisogna aspettarli. I ragazzi sono altalenanti, ci sta: contro di noi hanno fatto bene. Io non la vedrei così grigia come la vogliono vedere. I giovani talenti ci sono, alcuni giocano di più altri meno, ma è una problematica che colpisce anche altre nazioni, non solo l'Italia".