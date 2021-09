Ungheria-Inghilterra, cori razzisti e una bibita in campo a Rice che la beve

Partita avvelenata alla Puskas Arena da cori razzisti

Ungheria-Inghilterra avrà sicuramente una coda di polemiche e provvedimenti della Uefa. Pare infatti come riporta la BBC che la vittoria per 4-0 degli inglesi sia stata rovinata da canti razzisti. Un'inviata dell'emittente riferisce poi di aver udito distintamente dei versi di scimmia "provenienti dalla curva dietro la porta della curva verso cui l'Inghilterra stava attaccando", e indirizzati a Jude Bellingham mentre si stava riscaldando. Sempre secondo la stessa fonte, ci sono stati versi di scimmia anche per Raheem Sterling, dopo il gol di Harry Kane. Oltre ai cori lancio di oggetti in campo dopo la prima rete dell'Inghilterra, segnata da Sterling. Fra questi una bibita, raccolta sul terreno di gioco dall'inglese Declan Rice che poi ne ha bevuto il contenuto.