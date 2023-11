Uruguay, Bielsa: “Messi? Impossibile contrastarlo, è il migliore al mondo”

Sembra avere le idee chiare Marcelo Bielsa . Il Commissario tecnico dell' Uruguay ha parlato in conferenza stampa riferendosi alla prossima sfida contro l'Argentina. Per l'occasione l'allenatore incontrerà Lionel Messi e alla domanda: "Come lo contrasterete?. L'allenatore ha risposto con la più sincera verità: "Se c'è una formula datemela, per quanto mi riguarda credo sia impossibile".

MESSI: Il C.t. ha continuato elogiando il fuoriclasse argentino, che proprio di recente è stato premiato con il suo ottavo Pallone d'Oro in carriera. "Non esiste una formula o una procedura efficace per fermare Messi. Semplicemente lui è il miglior giocatore del mondo, e senza dubbio aggiungerei. Quindi se nessuno ha trovato un modo per fermarlo bisogna capire che forse in realtà non c'è... ". Poi, ha preso in considerazione altre possibilità: "Certo, Messi ha giocato anche partite in cui non ha brillato, ma non a causa di un metodo infallibile. Questa stessa formula è stata usata nelle partite in cui ha brillato. Penso che a volte bisogna chiedergli cosa sarebbe pratico per impedirgli di giocare bene". L'Uruguay farà visita all'Argentina il prossimo venerdì 17 novembre per la gara valida alle qualificazioni ai prossimi campionati Mondiali. Lì vedremo cosa si inventerà Bielsa.