Uruguay, esonerato Tabarez

Finisce dopo 15 anni l'avventura del ct sulla panchina della nazionale

Oscar Washington Tabarez non è più il ct della nazionale uruguaiana. La federcalcio ha deciso di porre fine alla collaborazione con il tecnico 74enne che ricopriva questo incarico dal 2006. L'Uruguay rischia di non qualificarsi per i Mondiali del 2022 dopo aver subito quattro sconfitte consecutive nelle qualificazioni. Per conquistare il pass per il Qatar, l'Uruguay, attualmente settima, deve chiudere tra i prima quattro, la quinta squadra classificata giocherà gli spareggi con l'altra rappresentante dell'Oceania. L'Uruguay nel prossimo turno, giocherà contro il Paraguay.